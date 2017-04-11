Промышленное производство в ФРГ выросло на 2,2%

11.04.2017 10:11 · 0 комментариев

Данные за февраль 2017 года по промышленному производству в Германии подтвердили то, что промышленность страны встала на путь бурного роста в текущем году, отмечает Financial Times.

Промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в феврале этого года расширилось на 2,2%, что не совпадает с прогнозом, предполагающим незначительное сокращение после сильного начала года.

Германские отрасли промышленности ощутили плоды улучшений в глобальной экономике, основу для чего обеспечил здоровый внутренний и международный спрос, наблюдавшийся в течение последних нескольких месяцев.

Промышленное производство также зафиксировало рост на 2,2% в январе, согласно данным статистического ведомства Destatis.

Напомним, ранее писалось, что заказы на производство в феврале несколько восстановились после слабого начала года, а рост относительно предыдущего месяца составил 3,4%.

Одновременно с этим, рост промышленных заказов не компенсировал январское падение. Внутренние заказы увеличились на 8,1% по сравнению с январем этого года, но в феврале внешний спрос остался на прежнем уровне после стремительно спада иностранных заказов в январе.

По сравнению с аналогичным месяцем 2016 года общий объем заказов вырос на 4,6%, с поправкой на количество рабочих дней в каждом месяце, поднявшись на 1,6% без учета корректировок.

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