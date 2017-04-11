В Дортмунде несколько преступников напали в поезде на семью

11.04.2017 10:16   ·   0 комментариев

© Thaut Images - Fotolia.com

© Thaut Images — Fotolia.com

Несколько неизвестных преступников избили днем в субботу, 08.04.2017, в региональном поезде отца и его сына. Федеральная полиция на центральном вокзале Дортмунда начала расследование. Согласно заявлению отца семейства, неизвестные пытались посадить двух его маленьких дочерей на колени. 39-летний мужчина из Шверте (Schwerte) обратился к ним, а в ответ сразу же подвергся избиению.

Как сообщила полиция, нападавшие даже били мужчину ногами, когда он уже лежал на земле. Когда его 13-летний сын и его жена стали перед ним для защиты, они тоже пострадали. На остановке Сигнал Идуна Парк (Signal Iduna Parks) преступники скрылись. У отца разрывы на носу, губе и повреждения на ухе и виске.

Федеральная полиция в настоящее время производит оценку видеозаписи в поезде RB53, возбуждено уголовное дело из-за нанесения тяжких телесных повреждений.

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