Количество незаконных пересечений границы из Швейцарии в Германию увеличилось в три раза

11.04.2017 10:14 · 0 комментариев

Количество мигрантов, прибывающих в Германию через Швейцарию, увеличилось. Число незаконных пересечений границы в этом году утроилось по сравнению с прошлым годом. Об этом заявило Министерство внутренних дел (Innenministerium) в ответ на запрос СМИ. Федеральная полиция сообщила о 1350 случаях несанкционированного пересечения границы в январе и феврале. В течение двух месяцев в 2016 году их было 402. Однако инсайдеры считают, что число незарегистрированных случаев значительно больше.

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль (Thomas Strobl) поднял на этой неделе вопрос о введении пограничного контроля со Швейцарией. Он сказал изданию «Welt am Sonntag»: «Мы пока ещё хорошо контролируем эту границу, но если ситуация обострится сначала на итальянско-швейцарской, а затем на швейцарско-немецкой границе, мы будем действовать». На вопрос, по-прежнему ли он думает, что в этом году возможно введение пограничного контроля со Швейцарией, Штробль ответил: «Само собой разумеется».

Он объявил, что Баден-Вюртемберг будет «с полной силой» действовать против беженцев, которые обманным путём получают социальные выплаты. Его беспокоит, что некоторые мигранты «внезапно снова находят свои документы, когда они нужны им для любых государственных мер, связанных с выплатами».

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