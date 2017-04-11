Airbus A320 авиакомпании Lufthansa совершил аварийную посадку в Манчестере

11.04.2017 10:19 · 0 комментариев

Пассажирский лайнер Airbus A320, владельцем которого является компания Lufthansa, срочно вернулся в аэропорт Манчестера после непродолжительного нахождения в небе. Причиной возврата стал отказ двигателя.

По сведеньям сервиса Airlive, самолет Airbus A320, который совершал рейс из Манчестера во Франкфурт-на-Майне, вынужден был возвратиться в аэропорт Манчестера незадолго после взлета. Пилоты обнаружили отказ одного из моторов, в связи с чем и приняли решение об аварийном приземлении.

www.vladtime.ru

Lufthansa, аварийная посадка, Манчестер, самолет