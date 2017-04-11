Airbus A320 авиакомпании Lufthansa совершил аварийную посадку в Манчестере

11.04.2017 10:19   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя SDMullis, YouTube

Видеокадр пользователя SDMullis, YouTube

Пассажирский лайнер Airbus A320, владельцем которого является компания , срочно вернулся в аэропорт Манчестера после непродолжительного нахождения в небе. Причиной возврата стал отказ двигателя.

По сведеньям сервиса Airlive, Airbus A320, который совершал рейс из Манчестера во Франкфурт-на-Майне, вынужден был возвратиться в аэропорт Манчестера незадолго после взлета. Пилоты обнаружили отказ одного из моторов, в связи с чем и приняли решение об аварийном приземлении.

www.vladtime.ru

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