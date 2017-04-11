Все больше молодых беженцев в Берлине занимаются проституцией

11.04.2017 10:12 · 0 комментариев

В Берлине все больше и больше молодых беженцев занимаются проституцией, чтобы заработать деньги или получить жилье. Несколько благотворительных организаций подтвердили в понедельник, 10.04.2017, эту информацию для радио rbb: в основном молодые мужчины из Афганистана, Пакистана и Ирана предлагают от отчаяния сексуальные услуги.

Число молодых людей, которые предлагают себя для занятия проституцией, умножилось в прошлом году, говорится в сообщении. Оплаченные секс-встречи обычно организуются с помощью интернет-форумов. Но контакты происходят и на улице, в частности, в Тиргартене (Tiergarten).

Организации по оказанию помощи в качестве основной причины рассматривают отсутствие поддержки. После того, как беженцы достигают возраста 18 лет, многие исключаются из системы поддержки для молодых людей. Молодые люди в конечном итоге оказываются на улице. Некоторые переезжают к своим покровителям и оплачивают проживание и питание своим телом. Левая партия призвала федеральное правительство расходовать больше денег на интеграцию и социальную политику.

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