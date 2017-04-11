Кондитерская отрасль в ожидании пасхального бума

11.04.2017 10:09 · 0 комментариев

На Пасху жители Германии, по-видимому, лакомятся больше всего. «Ни за какую другую неделю немцы в прошлом году не потратили так много денег на сладости, как в течение пасхальной недели», заявил Михаэль Грайс (Michael Greiss) из компании по исследованию рынка Nielsen. Даже предрождественская неделя не выдерживает сравнения с пасхальным «сладким безумием».

В целом жители Германии потратили в прошлом году, по данным компании Nielsen, около 447 миллионов евро на пасхальных зайчиков, шоколадные яйца и другие сезонные пасхальные товары. Это соответствует примерно 5,60 евро на душу населения. При этом шоколадное пасхальное яйцо по-прежнему остаётся любимым пасхальным лакомством. На них жители Германии потратили почти 40 процентов своего «сладкого пасхального» бюджета. На втором месте в рейтинге популярности шоколадный пасхальный заяц.

После довольно разочаровывающего пасхального сезона в 2016 году кондитерская отрасль надеется в этом году на улучшение дел. В конце концов, сезон из-за поздней Пасхи длится на две недели дольше, чем в прошлом году. Тем не менее, важную роль играет также погода. Основное правило: в прохладную дождливую погоду покупатели чаще приобретают шоколад и другие сладости, чем при летних температурах. Хотя в последние несколько недель было необычайно тепло, отрасль не теряет надежды. Однако, несмотря на возрастающую тягу к сладкому перед Пасхой, жители Германии не теряют цен из поля зрения.

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