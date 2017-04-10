Вооруженный мачете беженец изнасиловал девушку на глазах у ее парня

10.04.2017 10:07 · 0 комментариев

Полиция арестовала мигранта, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении местной жительницы. Издание The Daily Mail информирует, что ЧП случилось в прошлое воскресенье к северу от Бонна.

По предварительным сведениям, вооруженный мачете мужчина вытащил из палатки 23-летнюю девушку, которая в тот момент была на отдыхе в кемпинге, и надругался над ней в присутствии ее 26-летнего бойфренда.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан в минувшую субботу в Зигбурге. Один из случайных прохожих сопоставил его внешность с фотороботом и понял, что перед ним тот самый разыскиваемый человек. Позже с помощью ДНК-теста был подтвержден сексуальный контакт арестованного с пострадавшей.

Насильником оказался уроженец Ганы. При задержании он оказал сопротивление стражам правопорядка: мужчина кинул в них рюкзак и попытался сбежать. Издание подчеркивает, что рюкзак оказался краденым.

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