В Нижней Саксонии мужчина въехал на автомобиле в ратушу

10.04.2017 10:11 · 0 комментариев

Утром в воскресенье, 09.04.2017, в городке Верден (Verden), Нижняя Саксония, мужчина промчался на своей машине по центру города. Сначала он въехал на автомобиле в пешеходную зону города, а затем врезался в фойе городской ратуши. Автомобиль сразу же загорелся.

Огонь быстро распространился по всему зданию, но пожарным удалось потушить пламя. Полицейские смогли задержать водителя, 47-летнего мужчину. Мотивы его действий пока неизвестны.

К счастью, поскольку пешеходная зона в воскресенье утром была практически безлюдной, то, как заявила полиция, никто не пострадал. Террористический фон преступления на данном этапе может быть исключен.

авария, пожар, ратуша