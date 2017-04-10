В Нижней Саксонии мужчина въехал на автомобиле в ратушу

10.04.2017 10:11   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Утром в воскресенье, 09.04.2017, в городке Верден (Verden), Нижняя Саксония, мужчина промчался на своей машине по центру города. Сначала он въехал на автомобиле в пешеходную зону города, а затем врезался в фойе городской ратуши. Автомобиль сразу же загорелся.

Огонь быстро распространился по всему зданию, но пожарным удалось потушить пламя. Полицейские смогли задержать водителя, 47-летнего мужчину. Мотивы его действий пока неизвестны.

К счастью, поскольку пешеходная зона в воскресенье утром была практически безлюдной, то, как заявила полиция, никто не пострадал. Террористический фон преступления на данном этапе может быть исключен.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Anzeige

Присоединяйся!