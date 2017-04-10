В Лейпциге по подозрению в подготовке теракта арестован марокканец

10.04.2017 10:05 · 0 комментариев

В ходе антитеррористической операции в Борсдорфе (Borsdorf) под Лейпцигом в ночь на субботу, 08.04.2017, полиция арестовала мужчину. По сообщениям СМИ, он планировал совершить в выходные акт насилия в Берлине. Прокуратура в Лейпциге не подтвердила это сообщение. Она намеревается выяснить ситуацию в течение недели.

По данным полиции, задержанный, который является 25-летним выходцем из Северной Африки, подозревается в подготовке тяжелого преступления. В ходе проведения крупномасштабной операции подозреваемый был арестован в лагере для беженцев в Борсдорфе специальным подразделением земельной криминальной полиции (Landeskriminalamt (LKA)).

Издание «Leipziger Volkszeitung», которое также сообщило о подозрении относительно подготовки теракта, пишет, что это был тот же человек, который 8 февраля спровоцировал угрозой взрыва бомбы крупномасштабную полицейскую операцию в Центре образования и технологий (Bildungs- und Technologiezentrum) в Борсдорфе.

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