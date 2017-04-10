Министры G20 обсудили, как весь мир подключить к Интернету

10.04.2017 10:04 · 0 комментариев

Цифровая торговля, экономический рост и создание новых рабочих мест – это, по мнению министров «Большой двадцатки», преимущества глобального подключения к Интернету. Эту тему они обсудили в Дюссельдорфе. Здесь собрались главы ведомств разных стран, отвечающие за развитие цифровых технологий.

Встреча проходила в Германии, поскольку в этом году в группе председательствует Берлин.

Бригитте Циприс, министр экономики Германии: «Конечно, цифровая революция — всемирная. Тот, кто рассматривает её только в национальных масштабах, уже делает ошибку. <> Страны «Большой двадцатки» договорились о конструктивном диалоге во Всемирной торговой организации по вопросу электронной коммерции и другим темам, чтобы содействовать цифровой экономике и торговле».

Выступая перед собравшимися, министр экономики Германии сказала, что в ближайшее десятилетие весь мир должен подключиться к глобальной сети.

«В рамках нашего председательства в «Большой двадцатке» мы договорились, что к 2020 году подключение к сети должно быть у полутора миллиардов человек. Сегодня мы сделали дополнение: к 2025 году доступ в Интернет должен быть у всех», — сказала Бригитте Циприс.

Германия возглавит саммит «Большой двадцатки» в июле. Ранее Берлин заявлял, что хочет использовать свой статус в группе, чтобы подключить всех к высокоскоростному Интернету, утвердить общие технические стандарты и создать обучающие программы.

ntdtv.ru

G20, Бригитте Циприс, интернет