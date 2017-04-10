В чем Locomore лучше, чем Deutsche Bahn

10.04.2017 10:03 · 0 комментариев

Новый конкурент Deutsche Bahn на дальних железнодорожных маршрутах может теперь осуществлять ежедневные рейсы. Во время изменения расписания в декабре стартап Locomore решился на ежедневные поездки по железной дороге. Насколько трудными они оказались, выяснилось месяц спустя. Из-за различных поломок предложение пришлось сократить, и Locomore выполнял рейсы только с четверга по понедельник. На этой неделе снова началось движение по обычному расписанию.

В последние недели Locomore был вынужден использовать арендованные заменные вагоны без ремонта, что, конечно, совсем не порадовало пассажиров. В отличии от этого, сейчас новые оранжевые вагоны предлагают удобные сиденья – особенно в купе, которые имеют тематические названия. Кроме того, хорошо оборудована детская секция рядом с бистро, где в наличии широкий ассортимент. Очень большим пространством для парковки колясок довольны многие родители. Большое место для игр отведено в середине вагона, где находится деревянная железная дорога.

Стартап намеревается в будущем привлечь больше пассажиров, особенно между Франкфуртом и Штутгартом, где поезд не очень загружен. Другие маршруты из Берлина на Рюген и в Мюнхен должны последовать в 2018 году. До сих пор Locomore продал около 50 тысяч билетов. Тот, кто заблаговременно бронирует билеты, платит 22 евро за поездку до Штутгарта, максимально она стоит 65 евро. В отличие от этого, Deutsche Bahn взымает 149 евро, низкие цены – 19 евро – бывают очень редко.

Deutsche Bahn, Locomore, железная дорога, конкуренция