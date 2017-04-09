Автор песни «Город золотой» Анри Волохонский скончался в Германии

09.04.2017 10:47   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Полит Ру, YouTube

Видеокадр пользователя Полит Ру, YouTube

, , биохимик, эколог Анри скончался в субботу, 8 апреля, в Германии в возрасте 81 года. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Как сообщается, поэт умер во сне у себя дома. Последнее время он жил в поселке Рексинген около города Хорб.

Волохонский эмигрировал в Израиль в 1973 году, а после этого переехал в Германию.

Поэт написал известное произведение «Рай» («Под небом голубым…»). Пятым исполнителем этой песни стал  Борис Гребенщиков, он включил произведение в свой репертуар. Песня занимает третью позицию в списке «100 лучших песен русского рока в ХХ веке». Песня рассказывает о святом городе Иерусалиме.

www.amic.ru

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