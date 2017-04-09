Автор песни «Город золотой» Анри Волохонский скончался в Германии
09.04.2017 10:47 · 0 комментариев
Поэт, писатель, биохимик, эколог Анри Волохонский скончался в субботу, 8 апреля, в Германии в возрасте 81 года. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
Как сообщается, поэт умер во сне у себя дома. Последнее время он жил в поселке Рексинген около города Хорб.
Волохонский эмигрировал в Израиль в 1973 году, а после этого переехал в Германию.
Поэт написал известное произведение «Рай» («Под небом голубым…»). Пятым исполнителем этой песни стал Борис Гребенщиков, он включил произведение в свой репертуар. Песня занимает третью позицию в списке «100 лучших песен русского рока в ХХ веке». Песня рассказывает о святом городе Иерусалиме.
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