Ревнивого беженца приговорили к пожизненному сроку

09.04.2017 10:45 · 0 комментариев

Немецкий суд приговорил 22-летнего сирийского беженца к пожизненному заключению в пятницу за убийство его подруги в юго-западном городе Ройтлинген в прошлом году. Мужчина сказал, что он действовал из ревности, узнав, что его 45-летняя подруга встретила другого мужчину.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 18-летний студент расстрелял девять человек, а затем убил себя возле торгового центра в Мюнхене и вызвал опасения по поводу возможной насильственной волны преступности, раздирающей страну.

24 июля молодой человек вошел в магазин кебабов, где он встретил свою подругу, родившуюся в Польше, всего за несколько недель до этого, и где они оба работали. Он толкнул ее в кухню, вынудив ее бежать. Затем он ранил одного из клиентов, прежде чем поймать свою подругу на бегу и убить ее.

После этого он напал на автомобили неподалеку, наугад, ранив и пытаясь ранить двух человек в одной машине. Позже очередной проезжающий автомобиль остановил его.

Мужчина был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. Ведущий судья Ульрих Полаховски сказал, что не верил утверждениям мужчины о том, что он действовал в состоянии аффекта как ревнивый любовник.

vybory.org.ua

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