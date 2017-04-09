Напавшего с ножом в поезде обезвредили пассажиры

09.04.2017 10:43 · 0 комментариев

В пятницу вечером, 07.04.2017, в поезде ICE около Ашаффенбурга (Aschaffenburg) один пассажир напал на другого с ножом и нанёс ему ранение. Как сообщили полиция и государственная прокуратура, злоумышленник, находящийся в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения, был задержан большим количеством полицейских и солдат Бундесвера, которые случайно ехали в поезде. Политический или террористический фон нападения в настоящее время исключен.

Обвиняемый, по информации следствия, является 43-летним голландцем. Он напал с ножом на потерпевшего, 27-летнего британца. Эти двое мужчин не были знакомы друг с другом. Правонарушителя доставили в субботу, 08.04.2017, к следователю. При существующем положении вещей, следствие предполагает попытку убийства. 27-летний пострадавший был доставлен в больницу. По сообщению властей в пятницу вечером, 07.04.2017, опасности для жизни нет.

Поезд следовал из Мюнхена в Дортмунд. Когда он прибыл на центральный вокзал Ашаффенбурга, преступник был арестован. Остальные пассажиры смогли выйти из поезда, а непосредственные свидетели были опрошены. Пустой ICE и соответствующая колея были закрыты в течение нескольких часов до 22:00, что вызвало значительные затруднения на железнодорожном транспорте.

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