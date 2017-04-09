В Берлине горели квартиры

09.04.2017 10:40   ·   0 комментариев

© Stefan Körber - Fotolia.com

© Stefan Körber — Fotolia.com

В берлинском округе Schöneberg вспыхнул . По данным пожарной службы, утром 8 апреля из горящей квартиры один человек был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

Пожар вспыхнул на третьем этаже дома на Ноллендорфплац (Nollendorfplatz). Пламя быстро распространилось на четвертый этаж и чердак. Как сообщили пожарные, две квартиры полностью сгорели. Пламя также распространилось на соседний .

Причина пожара пока неизвестна. Пожарная охрана задействовала большой контингент для тушения пожара. В соответствии с данными издания «Berliner Morgenpost», аварийно-спасательные службы обследовали многоэтажный жилой дом в поисках других жителей. После этого дом был эвакуирован.

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