В Берлине горели квартиры

09.04.2017 10:40 · 0 комментариев

В берлинском округе Schöneberg вспыхнул пожар. По данным пожарной службы, утром 8 апреля из горящей квартиры один человек был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

Пожар вспыхнул на третьем этаже дома на Ноллендорфплац (Nollendorfplatz). Пламя быстро распространилось на четвертый этаж и чердак. Как сообщили пожарные, две квартиры полностью сгорели. Пламя также распространилось на соседний дом.

Причина пожара пока неизвестна. Пожарная охрана задействовала большой контингент для тушения пожара. В соответствии с данными издания «Berliner Morgenpost», аварийно-спасательные службы обследовали многоэтажный жилой дом в поисках других жителей. После этого дом был эвакуирован.

Берлин, дом, пожар