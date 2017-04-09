Стадион в Штутгарте претендует на проведение финала ЛЕ 2019 года

09.04.2017 10:35   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesliga, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesliga, YouTube

Немецкий футбольный союз будет подавать заявку на организацию финального матча Лиги Европы 2019 года. Местом потенциального проведения будет  «» в городе .

Другим претендентом от Германии на организацию финала Лиги Европы был стадион «Коммерцбанк-Арена» в городе Франкфурт, но выбор был сделан в пользу Штутгарта.
Окончательное решение будет принято двадцатого сентября.

Стадион в Штутгарте вмещает в себя 60 449 человек. Финальный поединок Лиги Европы запланирован на 29 мая 2019 года.

sportrezult.ru

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