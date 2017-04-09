Стадион в Штутгарте претендует на проведение финала ЛЕ 2019 года

09.04.2017 10:35 · 0 комментариев

Немецкий футбольный союз будет подавать заявку на организацию финального матча Лиги Европы 2019 года. Местом потенциального проведения будет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в городе Штутгарт.

Другим претендентом от Германии на организацию финала Лиги Европы был стадион «Коммерцбанк-Арена» в городе Франкфурт, но выбор был сделан в пользу Штутгарта.

Окончательное решение будет принято двадцатого сентября.

Стадион в Штутгарте вмещает в себя 60 449 человек. Финальный поединок Лиги Европы запланирован на 29 мая 2019 года.

sportrezult.ru

Лига Европы, Мерседес-Бенц-Арена, стадион, футбол, Штутгарт