Будущее Греции зависит от Германии
09.04.2017 10:31 · 0 комментариев
На встрече министров финансов стран еврозоны на Мальте доминирующей темой вновь была политика по отношению к Греции. Встреча главы Еврогруппы Йерона Дийссельблема (Jeroen Dijsselbloem) и министра финансов Германии Вольфганга Шойбле показывает: фактическая переговорная власть находится в Берлине.
Федеральное правительство настаивает на участии Международного валютного фонда (МВФ) в программе кредитования, однако, исключает требование МВФ относительно облегчения бремени задолженности. В немецкой столице сходятся все линии, здесь определяются основные линии и принимаются окончательные соглашения. Но в реформаторском споре с Грецией существует именно эта проблема: основная линия Германии.
Федеральное правительство настаивает на том, чтобы МВФ принимал участие в текущей программе кредитования. Фонд настаивает на облегчение бремени задолженности. Но Шойбле собирается обсуждать это только летом 2018 года, после завершения текущего пакета помощи. Пока остаётся открытым вопрос о том, достигнут ли МВФ и Берлин соглашения.
Теги:
Германия, Греция, еврозона, ЕС
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