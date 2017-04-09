Сделать жителей Германии счастливыми легко

09.04.2017 10:30 · 0 комментариев

С тех пор, как правительство в 2016 году обосновало пути, как сделать жителей Германии счастливыми, мало что изменилось. При этом, по данным исследования, для политики легко добиться значительного повышения качества жизни. На бумаге федеральное правительство принимает счастье граждан близко к сердцу. Доклад правительства «Хорошо жить в Германии» («Gut leben in Deutschland»), с помощью которого Ангела Меркель в прошлом году пыталась помочь гражданам обрести счастье, занимает 238 страниц.

Полученные результаты должны были сначала войти в межведомственный план действий и повлиять на нынешнею политику. Однако, в связи с выборами, Трампом и Брекситом счастье граждан, очевидно, затормозилось. Хотя политикам относительно легко улучшить жизнь жителей Германии. Это следует из исследования Франкфуртского экспертного центра социального прогресса (Frankfurter Thinktanks Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt (ZGF). По результатам исследования, федеральное правительство может с помощью некоторых целевых мер существенно повысить качество жизни в Германии.

Необходимость улучшения ощущается особенно относительно чувства безопасности людей, обеспечения доступного жилья, снижения уровня бедности и участия в выборах. В международном сравнении Германия находится в этих и других областях деятельности на среднем уровне, но именно эти вопросы очень важны для граждан. Это особенно проявляется в области безопасности людей. Хотя Германия считается одной из самых безопасных стран в мире: на 100 000 человек населения по статистике жертвой убийства становится один человек в год. Но такие объективные измерения недостаточным образом отражают чувство безопасности людей.

безопасность, качество жизни, счастье