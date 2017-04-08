Австрийский школьник предотвратил массовое убийство

08.04.2017 10:52 · 0 комментариев

Подросток из Австрии помог предотвратить массовое убийство в одной из школ в немецком городе Услар (Нижняя Саксония), которое планировал его сверстник.

О своем плане устроить бойню в школе сообщил в онлайн-чате подросток из Германии, прислав в доказательство фотографии оружия.

Австриец обратил внимание на подозрительные сообщения и заявил в полицию. Австрийские полицейские связались с коллегами из Германии, и немецкого школьника арестовали.

Ему предстоит пройти экспертизу у психиатра. Свое поведение школьник объяснил тем, что ему приходилось терпеть в школе издевательства.

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