Porshe выдаст своим работникам премию в 9111 евро

08.04.2017 10:50 · 0 комментариев

Несмотря на скандал, повлиявший на репутацию и доход группы Volkswagen, материнской компании марки Porshe, работники в этом году вновь получат весьма значительную премию.

В прошлом году сотрудники Porshe получили по 8911 евро премии. В этом году работодатель снова порадует их весомой выплатой. По итогам 2016 года немецкий производитель автомобилей выдаст своим работникам премию, достигающую 9111 евро.

На щедрый бонус смогут рассчитывать 21 000 из 27 000 сотрудников компании, как инженеры, так и простые рабочие.

По словам президента производственного совета Porshe, премия будет состоять из двух частей: 8411 евро будут выплачены сотруднику в связи с положительными результатами деятельности компании и отличной работой персонала в 2016 году, еще 700 евро станут вкладом в пенсионную программу компании, сообщает Le Figaro.

Для производителя роскошных внедорожников Cayenne и споркаров Panamera прошлый год стал лучшим в истории. В 2016 году оборот компании составил 22 млрд. евро, а ее рентабельность повысилась на 17,4%.

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