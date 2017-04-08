Porshe выдаст своим работникам премию в 9111 евро

08.04.2017 10:50   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя AutoVestiTV, YouTube

Видеокадр пользователя AutoVestiTV, YouTube

Несмотря на скандал, повлиявший на репутацию и доход группы Volkswagen, материнской компании марки , работники в этом году вновь получат весьма значительную премию.

В прошлом году  Porshe получили по 8911 евро премии. В этом году работодатель снова порадует их весомой выплатой. По итогам 2016 года немецкий производитель автомобилей выдаст своим работникам премию, достигающую 9111 евро.

На щедрый бонус смогут рассчитывать 21 000 из 27 000 сотрудников компании, как инженеры, так и простые рабочие.

По словам президента производственного совета Porshe, будет состоять из двух частей: 8411 евро будут выплачены сотруднику в связи с положительными результатами деятельности компании и отличной работой персонала в 2016 году, еще 700 евро станут вкладом в пенсионную программу компании, сообщает Le Figaro.

Для производителя роскошных внедорожников Cayenne и споркаров Panamera прошлый год стал лучшим в истории. В 2016 году оборот компании составил 22 млрд. евро, а ее рентабельность повысилась на 17,4%.

www.euromag.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Anzeige

Присоединяйся!