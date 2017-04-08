Пассажиры поездов могут бесплатно смотреть фильмы и сериалы

08.04.2017 10:48   ·   0 комментариев

© gpointstudio - Fotolia.com

© gpointstudio — Fotolia.com

Хорошая новость для клиентов железной дороги: предлагает в настоящее время во всех поездах ICE 50 чередующихся эпизодов сериалов и фильмов потокового провайдера Maxdome – и это абсолютно бесплатно.

Пассажиры железной дороги могут рассчитывать на такие , как «Мед в голове» («Honig im Kopf»), «Теория большого взрыва» («Big Bang Theory») и «Хоббит» («Hobbit»). Согласно заявлению железной дороги, они не транслируются через Интернет, а хранятся на отдельном поездном сервере.

Как это работает: в поезде нужно подключить ноутбук, планшет или смартфон к поездному беспроводному Интернету. На мобильных устройствах нужно сначала установить бесплатное приложение maxdome onboard Player App. Затем включить предложение на портале ICE. Тот, кто уже является клиентом Maxdome, может без какой-либо дополнительной оплаты получить доступ ко всем фильмам и сериалам.

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