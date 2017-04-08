Меркель и Олланд возлагают ответственность на Асада

08.04.2017 10:46 · 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об авиаударе по воздушной базе в Сирии в ответ на подозрение в применении ядовитого газа. По данным сирийского правительства, погибли, по крайней мере, пять человек, в том числе два гражданских лица. По данным Пентагона, были выпущены 59 ракет Tomahawk.

В четверг вечером, 06.04.2017, Трамп заявил, что он приказал произвести авиаудар в процессе защиты интересов национальной безопасности. Во время газовой атаки несколько дней назад, когда погибло много людей, Сирия нарушила свои международные обязательства и резолюции ООН.

Трамп получил поддержку из Франции и Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возложили на Асада “исключительную ответственность за это развитие“. “Повторное использование им химического оружия и его преступления против своего народа требовали санкций“, отметили Меркель и Олланд после телефонного звонка в совместном заявлении.

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