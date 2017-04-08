Иммиграцию приветствуют только на Западе

08.04.2017 10:44 · 0 комментариев

Большое количество людей, получивших статус беженца в последние годы, укрепило скептицизм по поводу миграции. Тем не менее, согласно исследованию, проведенному Фондом Bertelsmann, Германия является «уверенным в себе обществом иммигрантов с ярко выраженной культурой приема». Однако 54 процента жителей Германии считают, что страна достигла своих пределов. Два года назад такого мнения придерживались только 40 процентов опрошенных.

Таким образом, доля тех, кто призывал принять большее количество беженцев по гуманитарным соображениям, значительно снизилась – с 51 до 37 процентов, особенно среди людей пожилого возраста. В исследовании говорится, что такие предупредительные знаки нужно принимать всерьез. Несмотря на это, всё ещё шесть из десяти жителей Германии считают, что беженцы будут радушно приняты населением.

По сравнению с результатами опроса в 2015 году, увеличился разрыв между Востоком и Западом в отношении открытости для иммигрантов и беженцев. Так, только каждый третий в новых федеральных землях считает, что население настроено принимать беженцев. Вместе с тем, более сбалансированным является мнение о том, что государственные органы открыты для иммигрантов и беженцев.

беженцы, интеграция, миграция