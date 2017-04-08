В крупнейших немецких компаниях доминируют мужчины

08.04.2017 10:42 · 0 комментариев

На немецких предприятиях, котирующихся на бирже, практически не наблюдается прогресса относительно гендерной сбалансированной занятости в их правлениях. Среди общего числа – 676 – членов советов директоров 160 компаний в индексах франкфуртской фондовой биржи, Dax, MDax, SDax и TecDax только 46 женщин. Как показывает новое исследование некоммерческого фонда Олбрайт (Allbright-Stiftung), это всего лишь семь процентов. С марта прошлого года, по данным исследования, почти 90 процентов новых сотрудников среди руководящего состава составляли мужчины. Две трети из них являются немцами, а 64 процента новых членов совета директоров обучались в Западной Германии.

Для фирм не существует никаких обязательных предписаний относительно гендерной сбалансированности советов директоров. Предписанная законом квота женщин действует только для наблюдательных советов. И здесь немецкие компании, в соответствии с данными Федерального объединения союзов немецких работодателей (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)), находятся на правильном пути. Это подтверждают цифры Немецкого института экономических исследований (das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)). Доля женщин в наблюдательных советах 106 компаний, которые в начале прошлого года приняли на себя обязательство относительно соблюдения квоты, составляет около 27 процентов. Иная ситуация среди членов совета директоров. В тех же 106 компаний доля женщин-руководителей в 2016 году составила лишь 6,5 процентов.

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