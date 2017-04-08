Каждый седьмой житель Германии умирает от курения

08.04.2017 10:40 · 0 комментариев

По результатам исследования, опубликованного в медицинском журнале «The Lancet», потребление табачных изделий является одним из главных факторов риска преждевременной смерти. Хотя данные, используемые в исследовании, относятся к 2015 году, ситуация вряд ли изменилась сегодня. В настоящее время около 6,4 миллиона смертей в год во всем мире случается из-за курения. По сравнению с 2005 годом это означает увеличение почти на пять процентов.

В Германии 19,4 процентов девушек и женщин, а также 25,2 процентов мальчиков и мужчин ежедневно потребляют табак в какой-либо форме. Среди мужчин, однако, доля курящих уменьшилась по сравнению с 1990 г. – в среднем на 0,9 процента в год.

В Германии доля смертей в результате курения даже больше, чем в среднем во всем мире. Профессор Свен Шнайдер (Sven Schneider) из Института общественного здравоохранения, социальной и профилактической медицины (Institut für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin) в Гейдельбергском университете уточняет: «Во всем мире из-за курения происходит каждая десятая смерть. В Германии – каждая седьмая».

здоровье, курение, смертность, табак