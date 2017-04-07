Полиция проверила более 3 000 международных автобусов

07.04.2017 10:25 · 0 комментариев

В ходе крупномасштабной операции на прошлой неделе федеральные полицейские проверили более 3 000 междугородних автобусов. Как объявил Федеральный штаб полиции в Потсдаме, с понедельника, 27.03.3017, по воскресенье, 02.04.2017, был проведен контроль 3181 автобуса с 87 282 пассажирами. При этом было установлено, что 146 человек въехали незаконно.

В соответствии с данными федеральной полиции, 50 человек были отправлены обратно, еще 37 получили разрешение на продолжение поездки. Убежища попросили 18 человек, а 37 были направлены в иммиграционные органы или молодежные службы. Во время контроля четыре пассажира были арестованы.

Полицейские также осуществили исполнение 26 открытых ордеров на арест. Например, задержан гражданин Швеции, на арест которого в его родной стране был выдан европейский ордер за попытку убийства и нанесение телесных повреждений.

Целью акции было, в соответствии с заявлением федеральной полицией, прежде всего, «высветить тёмное поле незаконных наземных перевозок». В прошлом году в общей сложности было зарегистрировано 5 933 незаконных случая въезда в междугородних автобусах.

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