Лидер партии «Альтернатива для Германии» Петри вызвала возмущение евреев Германии

07.04.2017 10:20 · 0 комментариев

Лидер партии AfD Фрауке Петри (Frauke Petry) вызвала резкую критику, заявив, что ее партия является «гарантом еврейской жизни» в Германии. AfD выступает за «релятивизм Холокоста или даже его отрицание и открытую близость к неонацистской сцене», сказала президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch). Председатель немецко-израильской парламентской группы Фолькер Бек (Volker Beck), Партия зеленых, обвинил Петри в «политическом шарлатанстве».

Кноблох заявила, что партия AfD не является для еврейского населения Германии «партией, которую выбирают». «Трудно превзойти наглость и лживость, с которой AfD злоупотребляет в своих целях законной озабоченностью евреев антисемитизмом среди мусульман в Германии». Эта озабоченность действительно оправдана, но антисемитизм не импортировался нынешней иммиграцией, а «уже давно зрел в мусульманской общине внутри страны».

Перед этим Петри подверглась критике президента Всемирного еврейского конгресса, который назвал её партию «позором для Германии». AfD является «одним из немногих политических гарантов еврейской жизни, даже во время незаконной антисемитской миграции в Германию», заявила Петри изданию «Welt», намекая на иммиграцию мусульман. «AfD неоднократно указывала на опасность такого развития событий, которое в последние годы усугубляется массивной нелегальной иммиграцией».

AfD, евреи, партия, Фрауке Петри