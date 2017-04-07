Бавария возвращается к девятилетней гимназии

07.04.2017 10:22 · 0 комментариев

Аттестат (абитур) после двенадцатого класса в Баварии уходит в прошлое. Фракция ХСС в Баварском ландтаге приняла решение о возвращении к девятилетней гимназии.

Таким образом, Бавария присоединяется к тенденции ряда других федеральных земель. Нижняя Саксония уже завершила переход к так называемой G9, но у сильных учеников остаётся возможность сдать абитур на год раньше. Гессен и Шлезвиг-Гольштейн ввели свободу выбора. Северный Рейн-Вестфалия предлагает оба варианта: G8 в гимназиях и G9 в других школах. В Баден-Вюртемберге G9 испытывается в 44 школах. В Восточной Германии абитур сдаётся, как правило, после двенадцати лет обучения.

Но в будущем в Баварии ещё будет возможно сдать абитур после восьми лет. Для этого планируется так называемый быстрый путь. Ученики, которые учатся в течение двух лет на дополнительных курсах, могут затем пропустить одиннадцатый класс. Для всех остальных учеников будет проводиться меньше занятий во второй половине дня, чем в предыдущие годы, но на протяжении всего обучения количество часов занятий станет немного больше. Кроме того, информатика становится обязательным предметом.

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