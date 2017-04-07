Парламент ЕС отменил оплату за роуминг

07.04.2017 10:19 · 0 комментариев

Как раз к началу отпускного сезона в Европе окончательно отменена оплата за роуминг. С середины июня путешественники смогут использовать в другой стране ЕС мобильные телефоны без каких-либо дополнительных затрат и пользоваться Интернетом. Для этого Европейский парламент в Страсбурге официально одобрил в четверг, 06.04.2017, компромисс с государствами-членами ЕС по оптовым ценам роуминга. Это был последний пазл на пути к отмене платы за роуминг.

В настоящее время в ЕС установлены верхние пределы 3,2 цента за минуту для звонков и 1 цент за SMS. Для объема данных верхние пределы постепенно снижаются от начальной цены 7,70 евро за гигабайт с 15 июня и до, наконец, 2,50 евро за гигабайт с 1 января 2022 г.

Новые правила будут действовать с середины июня для 28 стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Лихтенштейна. Европейский Совет должен еще официально дать своё согласие, но ещё в феврале он достиг соглашения относительно регулирования с парламентом и Еврокомиссией.

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