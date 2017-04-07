Эксперты предупреждают: ограничение наличных денег является вмешательством в свободу граждан

07.04.2017 10:18 · 0 комментариев

Министр финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) хочет ввести ограничение 5 000 евро при наличных расчётах. Советники Министерства экономики (Wirtschaftsministerium) возражают. Прежде всего, один аргумент беспокоит их. Любовь жителей Германии к наличным деньгам является традиционной. Теперь эта любовь получила научную печать одобрения. В докладе на 55 страницах научный консультативный совет Федерального министерства экономики рассмотрел вопрос о том, насколько целесообразными являются юридические ограничения наличных денежных средств и нужно ли вывести из обращения крупные купюры.

Комиссия единодушно пришла к вердикту: экономисты отвергают ограничения наличных операций, которые стремится ввести министр финансов Вольфганг Шойбле (ХДС). По их мнению, следует опасаться, что такие ограничения затронут, в основном, обычных граждан, так как теневая экономика и преступность легко уйдут за пределы наблюдения и могут создать альтернативные способы оплаты. Вмешательство в свободу обычных граждан представляется непропорциональным.

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