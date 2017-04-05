После аварии 2000 людей оказались в пробке на автомагистрали А1

05.04.2017 10:27   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя ITGreiwing, YouTube

Видеокадр пользователя ITGreiwing, YouTube

После тяжелой аварии возле Мюнстера (Münster) около 2 000 людей застряли на несколько часов в пробке на шоссе. Как сказал представитель пожарно-спасательной службы, в понедельник вечером, 03.04.2017, они снабжали граждан, ожидающих в пробке, напитками и едой. Автомобили в пробке начали снова разъезжаться около 19 часов вечера, однако, несколько грузовиков не могли уехать ещё и утром во вторник, 04.04.2017.

В середине дня с цистерной наехал на транспортное средство обслуживания шоссе. Оба водителя с тяжёлыми травмами были доставлены в больницы. с химическим красителем оказался так неудачно стоящим на автомагистрали А1, что участок по направлению к Рурской области был полностью заблокирован.

Представитель пожарной службы сказал, что автомобили не могли ни проехать мимо места аварии, ни объехать его. Первая попытка взять грузовик на буксирный крюк не удалась. Поэтому решили полностью откачать вещество из цистерны. Только около 4 часов ночи удалось убрать поврежденные автомобили. Вредные вещества наружу не просочились.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Anzeige

Присоединяйся!