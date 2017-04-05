После аварии 2000 людей оказались в пробке на автомагистрали А1

05.04.2017 10:27 · 0 комментариев

После тяжелой аварии возле Мюнстера (Münster) около 2 000 людей застряли на несколько часов в пробке на шоссе. Как сказал представитель пожарно-спасательной службы, в понедельник вечером, 03.04.2017, они снабжали граждан, ожидающих в пробке, напитками и едой. Автомобили в пробке начали снова разъезжаться около 19 часов вечера, однако, несколько грузовиков не могли уехать ещё и утром во вторник, 04.04.2017.

В середине дня грузовик с цистерной наехал на транспортное средство обслуживания шоссе. Оба водителя с тяжёлыми травмами были доставлены в больницы. Грузовик с химическим красителем оказался так неудачно стоящим на автомагистрали А1, что участок по направлению к Рурской области был полностью заблокирован.

Представитель пожарной службы сказал, что автомобили не могли ни проехать мимо места аварии, ни объехать его. Первая попытка взять грузовик на буксирный крюк не удалась. Поэтому спасатели решили полностью откачать вещество из цистерны. Только около 4 часов ночи удалось убрать поврежденные автомобили. Вредные вещества наружу не просочились.

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