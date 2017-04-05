Тревожный знак: в Германии 10 000 салафистов

05.04.2017 10:25 · 0 комментариев

В Европе распространяется страх. Там, где от имени ислама сеется ненависть и проповедуются призывы к перевороту, речь идёт о салафистах. Федеральное ведомство защиты Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) предполагает, что примерно 10 000 из них находятся в Германии.

Шесть лет назад их количество было вдвое меньше. Не все они террористы, которые ждут использования для выполнения миссии, однако, мирные намерения у меньшинства. Государство Основного закона не может уживаться с террористической агрессией.

Не нужен теракт на рождественской ярмарке в Берлине, чтобы показать, насколько плохо обстоят дела с общественной безопасностью. Здесь нет вины полиции, федерального уголовного ведомства или спецслужб, которые делают больше, чем того требуют их обязанности.

Это расплата за то, что в течение двух десятилетий сокращалась полиция и замалчивалась опасность, пока в какой-то момент не был потерян баланс между толерантностью и осуществлением правового государства.

безопасность, ислам, ненависть, общество, салафисты, страх