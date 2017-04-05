Младенцы в Германии плачут меньше

05.04.2017 10:23 · 0 комментариев

Когда ребенок много плачет, это часто пугает неопытных родителей. Но как часто и как долго обычно плачут и кричат малыши ​​на самом деле? Что считается «нормальным»? Психолог Дитер Вольке (Dieter Wolke) из Университета Уорвик (Warwick), Великобритания, установил со своей командой, что существуют различия в зависимости от страны.

В Германии и Дании, по данным исследования, младенцы кричат и плачут в среднем меньше, чем, например, в Великобритании и Италии. Исследователи проанализировали поведение почти 8 700 детей в девяти промышленно развитых странах. Они ссылались также на данные из 28 предыдущих исследований.

Сравнение результатов показало, что в течение первых двух недель жизни дети плачут или кричат два часа в день. Они достигают максимума – двух часов 15 минут в день – в возрасте шести недель. В двенадцать недель длительность плача составляла в среднем всего один час и 10 минут.

По результатам анализа, в Великобритании, Италии, Канаде и Нидерландах младенцы плачут в среднем больше, чем в Дании, Германии и Японии. В Германии, как свидетельствуют рассмотренные данные, младенец в возрасте одной-двух недель плачет в среднем 69 минут в день, а в возрасте трех-четырех недель — 81 минуту. У канадских детей в возрасте от трех до четырех недель была зафиксирована длительность плача в среднем 150 минут, такие же показатели установлены и для Нидерландов.

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