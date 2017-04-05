Трамп хвалит Меркель и ЕС

05.04.2017 10:20 · 0 комментариев

Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) снова возразил на критические сообщения СМИ о его первой встрече с канцлером Ангелой Меркель. Он заявил изданию «Financial Times», что это была «великолепная встреча». «Она мне очень нравится. И она сказала мне то же самое». Трамп добавил, что всего лишь два дня назад он снова говорил с Меркель, и она заявила, что это была великолепная встреча, а СМИ этого не понимают.

Визит Меркель в Вашингтон проходил в прохладной атмосфере. Волнение вызвала сцена в Овальном кабинете, когда президент не отреагировал на просьбу фотографов и канцлера взяться за руки для фотографии. Представитель Белого дома объяснил, что Трамп не услышал просьбу. Однако после этого поздравление им канцлера с успехом Союза на выборах в ландтаг Заарланда расценивается скорее как необычный жест.

Кроме того, не только о Меркель, но и об ЕС Трамп высказался неожиданно доброжелательно. Президент похвалил, что после голосования по вопросу Брексита Евросоюз проделал «очень хорошую работу», чтобы «снова объединить» государства-членов ЕС. В ЕС царит «другой дух единства». Трамп предположил, что переговоры по Брекситу завершатся удачно для обеих сторон.

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