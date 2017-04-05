В оборот введена новая купюра 50 евро

05.04.2017 10:16 · 0 комментариев

После введения новых купюр 5, 10 и 20 евро с 4 апреля 2017 г. во всех 19 странах-членах еврозоны введена в обращение новая банкнота 50 евро, которая является четвёртой из так называемой европейской серии.

Немецкий Бундесбанк, который несколько недель назад представил банкноту в центральном офисе, ожидает, что введение нового платежного средства будет беспрепятственным, так как ранее были приняты все меры, необходимые для этого. У банков и торговых предприятий была возможность установить оборудование и подготовить персонал к новым купюрам, чтобы все граждане везде могли ими расплачиваться.

В общей сложности центральными банками Евросистемы передаётся людям 5,4 млрд. банкнот, вес которых составляет около 5400 тонн. Основываясь на предыдущем опыте, Бундесбанк ожидает, что новая купюра быстро найдёт свой путь к кошелькам. При введении предыдущих банкнот в Германии прошло два-три месяца до тех пор, пока новых банкнот в обращении не стало больше, чем таких же банкнот старой серии.

Само собой разумеется, что старые банкноты 50 евро остаются по-прежнему действительными, прежде чем они, находясь некоторое время в обращении параллельно с новыми банкнотами, будут постепенно выведены с рынка.

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