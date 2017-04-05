На что тратят свои деньги жители Германии

05.04.2017 10:14 · 0 комментариев

Ежемесячный потребительский бюджет немецких семей составляет в среднем 2 400 евро. Из них около 859 евро, то есть около 36 процентов, тратится на жилье, энергию и содержание жилья. Так что в этой сфере потребительские расходы являются самыми высокими. А куда деваются остальные деньги? Тоже тратятся.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что в Германии больше денег тратится на нездоровые товары, чем на здоровые продукты питания. В то время как жители Германии ежемесячно тратят на алкоголь, сладости и табак в среднем 61 евро, на овощи, фрукты и рыбу расходуется только 60 евро.

Относительно напитков (58 евро в месяц) картина выглядит так же: чуть менее 45 процентов расходов в этой области связаны с употреблением алкогольных напитков, таких как пиво, вино и спиртные напитки. Лишь небольшое большинство ежемесячных расходов идет на безалкогольные напитки, такие как фруктовые соки и безалкогольные напитки. Среди расходов на продукты питания мясо (50 евро в месяц) является самой большой статьей расходов, на хлеб и зерновые ежемесячно уходит 41 евро, а на молочные продукты и яйца — 37 евро.

Поразительно, что дамы тратят на свою одежду (44 евро в месяц) почти вдвое больше, чем мужчины (23 евро). На детскую одежду жители Германии тратят гораздо меньше: расходы составляют 7 евро для среднего домохозяйства. Это ровно столько, сколько расходуется каждый месяц на ювелирные изделия и часы. Данные показывают также, что жители Германии любят путешествовать. На поездки они тратят каждый месяц в среднем 65 евро, в то время как на мебель ежемесячно расходуется только 49 евро.

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