Что нужно Германии для спасения своего благосостояния

05.04.2017 10:12 · 0 комментариев

Немецкую экономику ожидают трудные времена. К такому выводу пришли исследователи Института немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft (IW)) в Кёльне, который финансируется за счет предприятий и работодателей. Они предупреждают о том, что демографическое развитие страны связано с серьезной угрозой благосостоянию.

Сокращение и одновременное старение населения является причиной того, что работоспособное население в стране уменьшается, в то время как число пенсионеров растет. Если общество не хочет страдать от потери благосостояния, то каждый работник должен будет в будущем производить в среднем больше, чем это делает средний работающий сегодня. Это означает, что производительность рабочей силы должна возрасти.

В настоящее время немецкая экономика ежегодно растёт в среднем на 1,4 процента. Согласно расчетам Института немецкой экономики, демографическое развитие приведёт к тому, что экономические показатели в 2035 году будут расти лишь наполовину сегодняшних. Чтобы экономика продолжала расти на 1,5 процента в год, производительность каждого работающего должна увеличиваться более чем на два процента в год. Важным фактором роста производительности является технологический прогресс.

благосостояние, демография, пенсионный возраст, экономика