Взрыв жилого дома в Дортмунде

03.04.2017 11:14 · 0 комментариев

Разрушительный взрыв жилого дома в Дортмунде, во время которого погибла женщина, по мнению следователей, был намеренно осуществлен одним из жильцов. За убийство и многократное покушение на убийство был выдан ордер на арест 48-летнего мужчины. Однако мужчина сам так тяжело ранен, что его пока нельзя допрашивать. Прокурор сообщил, что подозреваемый, по словам свидетелей, проходил лечение в психиатрической больнице, и у него были психологические проблемы.

Жертва, 36-летняя женщина, проживающая в доме, была найдена мертвой в комнате полностью разрушенного дома в субботу утром, 01.04.2017. Сотрудникам пожарной охраны понадобился целый час, чтобы достать тело из-под обломков и камней. Перед этим спасатели точно определили местонахождение ее мобильного телефона в доме.

Взрыв, который произошел утром в пятницу, 31.03.2017, превратил жилой дом в полностью непригодный для проживания. Силой взрыва были полностью уничтожены перекрытие крыши и два верхних этажа. Между соседними домами в пригороде Dortmund-Hörde зияет разрыв метровой высоты. В результате взрыва на улицу вылетели тонны мусора и уничтожили припаркованные автомобили. В субботу, 01.04.2017, были сооружены опоры для двух соседних домов. Приблизительно 20 жителей в целях безопасности были расквартированы в гостиницах. Ущерб, согласно первым оценкам, составляет несколько миллионов евро.

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