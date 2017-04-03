После антисемитских инцидентов еврейский мальчик покинул берлинскую школу

03.04.2017 11:11 · 0 комментариев

14-летний еврейский ученик покинул общеобразовательную школу Фриденау (Friedenau) после того, как одноклассники неоднократно обижали его из-за религиозной принадлежности и, наконец, напали на него. Руководство школы заявило на своем сайте, что подало иск для возбуждения уголовного дела против предполагаемых преступников. Оно также хочет ввести в школе дисциплинарные меры в отношении молодежи. Согласно «Tagesspiegel», в школе для 75 процентов учеников родным языком является немецкий, а многие происходят из турецких или арабских семей. 14-летний юноша пришел в эту школу всего четыре месяца назад, он родился в Англии и некоторое время жил там.

Как пишет издание «The Jewish Chronicle», одноклассники оскорбляли еврейского ученика еще несколько месяцев назад после того, как он заявил о своей религии. «Ты действительно крутой парень, но я не могу дружить с тобой», сказал один из одноклассников, а также: «Все евреи – убийцы». Директор Уве Рункель (Uwe Runkel) подтвердил изданию «Tagesspiegel» только первую часть заявления. После этого инцидента школа пригласила в класс бабушку и дедушку ученика, свидетелей Холокоста, чтобы обсудить этот вопрос.

Как сообщается, примерно две недели назад два одноклассника взяли 14-летнего парня на автобусной остановке в «тиски» и выстрелили в него пластиковыми деталями из игрушечного пистолета, который выглядел как настоящий. После этого мать решила забрать сына из школы. Школа подала заявление в полицию, теперь оба преступники должны покинуть школу.

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