Бундесвер вооружается на случай кибер-войны

03.04.2017 11:09 · 0 комментариев

Министерство обороны предупреждает, что «кибер-атаки на государства и их критические инфраструктуры уже давно являются не выдумкой, а реальностью». Всего за первые девять недель года власти насчитали 284 000 кибер-атак на компьютеры вооруженных сил. В вопросах кибер-обороны Германия отстает от США, Китая и России. Министр Урсула фон дер Лайен (Ursula von der Leyen) объявила Интернет полем битвы будущего. Поэтому на следующей неделе Бундесвер принимает на службу подразделение нового вида вооруженных сил. Кроме сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил создается новая организационная единица численностью 13 500 солдат и гражданских служащих.

IT-солдаты будут носить темно-синие береты. Однако термин «кибер-армия» вызывает неправильные представления. Более 20 000 солдат и гражданских лиц уже занимаются этими вопросами в десятках филиалах. До сих пор, однако, они относились к разным отделам. В настоящее время уже существующие наработки объединяются. Они предназначены для защиты в будущем систем вооружения и компьютерных сетей Бундесвера.

Для войны будущего Бундесверу сначала необходимо пополнить ряды компьютерной армии. Только в этом году подразделение ищет около 1 000 солдат и 800 IT-администраторов. Бундесвер конкурирует в борьбе за специалистов с сектором экономики. Для службы в «кибер-резерве» ищут добровольцев, не служивших в армии, и представителей со стороны. Но так как конкуренция в этой области очень велика, подразделение будет даже обучать ИТ-специалистов. В Мюнхене в университете Бундесвера создается центр кибер-исследований и вводится соответствующая программа подготовки магистров.

бундесвер, кибер-армия, кибер-атака, кибер-война