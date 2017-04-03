Спорная «автобусная» скульптура будет установлена в Берлине

03.04.2017 11:07 · 0 комментариев

Спорное произведение искусства сирийского художника Манафа Халбауни (Manaf Halbouni) «Monument» – три вертикально стоящих автобуса – переезжает в Берлин. Как сообщает RBB, три автобуса будут размещены в столице перед театром имени Горького (Gorki-Theater).

Три перевернутых автобуса будут установлены там перед третьим Осенним салоном в ноябре. Однако вопрос о точном расположении этого произведения искусства остается открытым. В следующий вторник, 04.04.2017, автобусы демонтируют в Дрездене, и они будут храниться в Берлине до ноября.

Основой для скульптуры послужила фотография из охваченного войной Алеппо. Там автобусы были установлены на городской улице для защиты гражданских лиц от снайпера. В Дрездене эта работа была установлена 7 февраля и первоначально вызвала массовые протесты сторонников организации «Pegida» и граждан Дрездена. Позже ситуация успокоилась.

Monument, искусство, скульптура