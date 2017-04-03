Погодный хаос в Нижней Саксонии: ливень и град

03.04.2017 11:05 · 0 комментариев

После почти летнего дня вечер принес неприятный сюрприз для региона Ганновера: примерно в 18 часов 30 минут на город Вунсторф (Wunstorf) обрушился короткий, но сильный дождь с градом. Он затронул также округа Целле (Celle) и Ильцен (Uelzen).

Всего лишь за 20 минут многие подвалы были затоплены, улицы и сады покрыты толстым белым слоем, и везде пробивали себе дорогу небольшие потоки. В местную пожарную охрану в течение нескольких минут поступили многочисленные заявления о помощи. Из-за крупных градин и намытой грязи федеральная автомагистраль в Вунсторфе стала не проездной, только уборочная машина смогла снова обеспечить свободный проезд.

К северо-востоку от Ганновера в округах Целле и Ильцен в субботу вечером, 01.04.2017, непогода стала причиной резкого прекращения летних температур и сильного наводнения.

В Беккедорфе (Beckedorf), округ Целле, к примеру, был сильный град и грозовой дождь. Дождь затопил многие улицы, так как ливневые стоки были частично забиты и не очищены после зимы.

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