Microsoft открыл в Европе первую лабораторию «интернета вещей»

01.04.2017 11:11 · 0 комментариев

Компания Microsoft открыла в Мюнхене лабораторию IoT (Internet of Things – «интернет вещей»), которая является первой для корпорации в Европе. Об этом информирует Bloomberg.

Ранее компания открыла подобные лаборатории в Вашингтоне, Редмонде и китайском Шэньчжэне. Они предназначены для желающих инвестировать в данный проект.

Идея IoT заключается в том, что все устройства, начиная от холодильников и заканчивая промышленными роботами, будут подключены к всемирной сети. Перед этим в Германии были открыты технологические лаборатории компаний IBM и Cisco.

В Мюнхене находится множество представительств таких технологических гигантов, как Siemens, Bosch, Adidas, BMW и других. Город богат промышленными линиями и роботами, которые подключены к Интернету.

Согласно опросу IDC, проведенному в прошлом году, более трети компаний из общего количества в 1872 в Западной Европе применяют технологии «интернета вещей».

IoT представляет собой методологию вычислительной сети физических предметов, то есть так называемых вещей, которые оснащены различными встроенными технологиями ради обеспечения взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Технология рассматривает возможность перестроения общественных и экономических процессов без участия человека.

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Internet of Things, интернет