Массовая драка на вокзале Эркнер: два тяжелораненых

01.04.2017 11:09 · 0 комментариев

В ходе драки на вокзале Эркнер (Erkner), Одер-Шпрее, в которой участвовали 30-40 мужчин, несколько человек получили ранения. В основном это были ссадины и ушибы, как сообщила федеральная полиция в Берлине в пятницу, 31.03.2017. Одного мужчину со сломанной ключицей и одного с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

13 участников драки в возрасте от 14 до 25 лет были арестованы. По имеющимся данным, две группы из Берлина и Эркнера договорились о выяснении отношений в четверг вечером, 30.03.2017, после того, как возник спор.

Когда один из участников, которые были в основном в возрасте от 14 до 17 лет, вытащил нож, ситуация обострилась. Группы набросились друг на друга с пинками и ударами. Хулиганы сбежали, когда прибыли полицейские. Что было предметом спора, пока неизвестно.

Берлин, драка, травмы