Seat готовит к выпуску в 2018 году новый кроссовер Formentor

01.04.2017 11:07 · 0 комментариев

Испанская компания Seat S.A. известила о скором выходе нового вместительного кроссовера Formentor. В розничную продажу модель должна поступить уже в середине 2018 года.

Новый кроссовер Seat получил свое имя от одного из мысов острова Майорка. Базой для производства Formentor стала модульная платформа, созданная специалистами немецкого концерна VW. Сообщается, что подобная основа была использована и при сборке Skoda Kodiaq и VW Tiguan. Автомобиль получил от конструкторов две вместительных модификации. В первой они разместили пять посадочных мест, а во второй — семь.

Сборка и выпуск Seat Formentor будут налажены в цехах концерна Volkswagen, расположенных в немецком городе Вольфсбург. Кроссовер получит как передний, так полный привод, при этом можно будет выбрать между бензиновым и дизельным двигателем.

Formentor станет вторым кроссовером в модельном ряду Seat. Первой моделью компании в SUV-сегменте стала Ateca, вышедшая в 2016 году.

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