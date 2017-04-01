Владелец отеля в Анталии не принимает туристов из Германии

01.04.2017 11:05   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Дипломатический спор между Турцией и Германией, очевидно, приобретает новые масштабы. Владелец отеля в Восточной Анталии больше не будет размещать в своей гостинице немцев и голландцев из-за протеста против запрета избирательной кампании премьер-министра Турции в Германии.

Турецкий менеджер отеля повесил два плаката на окне своего дома. На них на турецком и английском языках написано: «Граждане из Германии и Голландии не могут останавливаться в этом отеле». Об этом сообщают несколько турецких СМИ. Кроме того, владелец отеля снял немецкий флаг снаружи здания и из лобби отеля.

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