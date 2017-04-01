Безработица в Германии упала до рекордного минимума

01.04.2017 11:03 · 0 комментариев

Безработица в Германии упала на максимум с 2011 года, достигнув рекордного минимума. Число безработных снизилось на 30,000 до 2,6 млн. в марте, а уровень безработицы упал до 5,8% с 5,9%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что этот спад составит 10,000.

«В последние месяцы не только снижалось число безработных, а и росла занятость», — отмечает Андреас Риз, экономист UniCredit Bank во Франкфурте. Из-за ситуации с беженцами безработица может вновь вырасти в течение года, однако рост занятости может минимизировать этот эффект, добавляет он.

Число занятых в Германии в феврале выросло на 600,000 по сравнению с прошлым годом.

Благодаря значительной повышательной коррекции роста занятости во второй половине прошлого года, обстановка на рынке труда превзойдет ожидания на фоне самых высоких деловых настроений с 2011 года.

Это говорит о том, что экономический импульс будет сохраняться даже со снижением инфляционного давления.

take-profit.org

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