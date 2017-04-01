Отпускные мечты и направления жителей Германии

01.04.2017 11:02 · 0 комментариев

Удачный отпуск выглядит для каждого по-разному, но у многих людей одно и то же направление мечты. Туроператор TUI представил вместе с компанией по изучению общественного мнения YouGov результаты исследования направлений мечты жителей Германии. При этом лидируют отдаленные места с гарантированным солнцем и песчаными пляжами: почти половина респондентов (49 процентов) мечтает о поездке в Карибский бассейн.

Кроме того, вершиной желания являются Мальдивы и Соединенные Штаты. Вопреки новому министру Дональду Трампу более трети респондентов считает туры по «стране возможностей» привлекательными. Тем не менее, в конечном итоге остаются популярными группы островов у берегов Центральной и Южной Америки. Багамские острова, Доминиканская Республика и Барбадос с их белыми пляжами являются для жителей Германии воплощением отпуска-мечты.

Италия и Испания тоже очень популярны. В конечном итоге 13 процентов респондентов назвали две средиземноморские страны «направлением мечты». Именно туда жители Германии активизируют поездки летом 2017 года.

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