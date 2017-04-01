Что изменится в апреле

01.04.2017 10:58 · 0 комментариев

Изменения для жителей Германии с 1 апреля 2017 года.

Новая банкнота 50 евро. С 4 апреля 2017 года во всех 19 странах-членах еврозоны в обращение вводится новая купюра достоинством 50 евро, которая станет четвертой банкнотой так называемой Европейской серии. Она дополняет уже введенные новые банкноты 5, 10 и 20 евро.

Больше прав для временных работников. Если временные работники работают на одном и том же предприятии более 18 месяцев, они должны быть приняты. Не позже, чем через 9 месяцев они имеют право на получение такой же зарплаты, как и штатные сотрудники с сопоставимой деятельностью. Исключения возможны только в случае, если они согласованы по тарифу.

Ярлык ЕС: дровяное отопление получит энергетическую маркировку. С 1 апреля системы отопления, которые отапливаются деревом (в том числе гранулами) или углем, впервые получат энергетический ярлык ЕС. К ним относятся и так называемые котлы на твердом топливе до 70 квт. Диапазон класса энергоэффективности от А ++ до G.

Улучшение защиты от преследования. Жертвы преследования будут лучше защищены. Теперь для криминализации преследования достаточно, если преследование объективно способно воздействовать на жертву. Реакция потерпевшего больше не имеет значения. Закон вступил в силу с 10 марта 2017 года.

Борьба с нелегальной работой и нелегальной занятостью. Борьбу с нелегальной работой и занятостью федеральное правительство делает более эффективной благодаря современным информационным технологиям и расширением полномочий для органов власти. Закон вступил в силу с 10 марта 2017 года.

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