Берлин и Саксония являются лидерами экономического роста

31.03.2017 10:56 · 0 комментариев

В прошлом году экономика Германии выросла на 1,9 процента, но не везде одинаково. Между отдельными федеральными землями существуют значительные различия с точки зрения развития внутреннего валового продукта. В Берлине и Саксонии он вырос на 2,7 процентов; это означает, что обе федеральные земли являются лидерами, как показывают последние данные земельных статистических ведомств.

Кроме того, в 2016 году ещё три федеральные земли сумели подняться выше среднего уровня: Баден-Вюртемберг, Бремен и Бавария. В остальных одиннадцати федеральных землях отмечен рост ниже среднего или же его отсутствие. В Заарланде экономика находится в состоянии стагнации, таким образом, наименьшее федеральная земля занимает последнее место в рейтинге. Саксонии-Анхальт на предпоследнем месте все-таки удалось добиться роста на 1,0 процент.

Тенденция роста особенно сильна на юге и юго-востоке. На севере экономика развивалась ниже среднего, за исключением Бремена. И Берлин, и Саксония возглавили рейтинг федеральных земель впервые за долгое время. В Берлине самый высокий рост был зафиксирован в 2005 году, в то время было достигнуто увеличение на 1,7 процентов. Саксонии хватило в 2003 году всего лишь 1,1 процента для титула самой быстро растущей федеральной земли.

Берлин, Саксония, экономика